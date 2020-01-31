В России «уханьский» коронавирус приравняли к ВИЧ и чуме

Новый коронавирус 2019-nCoV внесен в России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В документе отмечается, что список дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», передает РБК.