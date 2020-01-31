В России «уханьский» коронавирус приравняли к ВИЧ и чуме
Новый коронавирус 2019-nCoV внесен в России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В документе отмечается, что список дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», передает РБК.
Теперь в перечне содержится 16 заболеваний. В него также входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.
По последним данным китайских властей, в стране подтвердили более 14 тысяч случаев заболевания, 305 человек погибли. Вирус распространился и за пределы Китая — по информации Всемирной организации здравоохранения, подтверждено более 130 случаев заражения более чем в 20 странах, в том числе в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Австралии, США, Канаде, Германии и Франции.