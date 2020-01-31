Помпео Назарбаеву: Вы являетесь давним другом США

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым отметил его личные заслуги в происходящих в республике позитивных изменениях. Об этом сообщила пресс-служба первого президента.

В свою очередь, Назарбаев отметил совместные усилия и предпринятые меры по укреплению стратегического партнерства двух государств: "На заре независимости нами было заключено соглашение с компанией "Шеврон". С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан. Сегодня у нас функционирует 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил $45 млрд".

Помпео в ходе встречи рассказал первому президенту Казахстана о своем визите в республику и результатах состоявшихся переговоров: "У меня состоялись великолепные встречи и хорошие переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Казахстана. Вы являетесь давним другом США. Между нашими странами сложилось взаимовыгодное партнерство. Позитивные изменения в Казахстане - это ваша личная заслуга. Уровень развития вашей страны впечатляет".