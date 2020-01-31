Премьер-лига: «Карабах» увеличивает отрыв от преследователей

Сегодня двумя матчами завершился 15-й тур возобновившейся после зимнего перерыва азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Действующий чемпион Азербайджана «Карабах» победил на баиловском стадионе ASCO Arena «Сабаил» со счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Махир Эмрели.

В другом матче дня «Кешля» в Габале обыграла хозяев со счетом 2:1.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 34 очка (15 матчей)

2. «Кешля» - 26 (15)

3. «Нефтчи» - 26 (15)

4. «Зиря» - 20 (15)

5. «Сумгаит» - 19 (15)

6. «Сабах» - 13 (15)

7. «Габала» - 13 (15)

8. «Сабаил» - 12 (15).

Таким образом, «Карабах» увеличил отрыв от 2-го места до 8 очков. «Кешля» сравнялась по очкам с «Нефтчи» и по дополнительным показателям поднялась на 2-ю строчку.

Напомним, что вчера «Нефтчи» сыграл вничью 1:1 с «Сумгаитом», а «Зиря» со счетом 2:0 обыграла «Сабах».