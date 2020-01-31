Теракт в Лондоне: есть раненые видео
Несколько человек получили ножевые ранения в результате теракта на юге Лондона, в районе Стретем. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотланд-Ярдом.
#BREAKING: Metropolitan Police say they are dealing with an incident in Streatham amid reports of shots being fired pic.twitter.com/PvHMhLVhIk— I.E.N. (@BreakingIEN) February 2, 2020
"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в кратком коммюнике.