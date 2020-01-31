Теракт в Лондоне: есть раненые видео

Несколько человек получили ножевые ранения в результате теракта на юге Лондона, в районе Стретем. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотланд-Ярдом.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в кратком коммюнике.

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