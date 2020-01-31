Ученые из Италии смогли изолировать коронавирус
Итальянским ученым первым в мире удалось изолировать мутировавший штамм коронавируса из китайского города Ухань. Об этом сообщил глава минздрава Италии Роберто Сперанца.
«Изоляция вируса дает большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», - приводит его слова РИА Новости.
Сперанца заверил, что достижение итальянских микробиологов будет выложено в открытый доступ.
В распоряжении Италии для работы с вирусом была пожилая китайская пара, прилетевшая в Рим из провинции Хубэй (в центральном городе которой – Ухане – находится очаг эпидемии коронавируса), сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
Джузеппе Ипполито, директор института Spallanzani, где лечат больных граждан Китая, подчеркнул, что изоляция вируса – это путь к созданию и испытанию действительно эффективных лекарств.