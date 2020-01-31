Ученые из Италии смогли изолировать коронавирус

«Изоляция вируса дает большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», - приводит его слова РИА Новости.

Итальянским ученым первым в мире удалось изолировать мутировавший штамм коронавируса из китайского города Ухань. Об этом сообщил глава минздрава Италии Роберто Сперанца.

Сперанца заверил, что достижение итальянских микробиологов будет выложено в открытый доступ.

В распоряжении Италии для работы с вирусом была пожилая китайская пара, прилетевшая в Рим из провинции Хубэй (в центральном городе которой – Ухане – находится очаг эпидемии коронавируса), сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Джузеппе Ипполито, директор института Spallanzani, где лечат больных граждан Китая, подчеркнул, что изоляция вируса – это путь к созданию и испытанию действительно эффективных лекарств.