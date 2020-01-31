Помпео прилетел к Мирзиёеву

Американский госсекретарь Майкл Помпео прилетел сегодня в Ташкент, чтобы в понедельник провести личные переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, а затем принять участие во встрече с министрами иностранных дел Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении, сообщили в МИД Узбекистана.

Официальный визит Помпео в Узбекистан начался в Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где его встретил глава МИД Абдулазиз Камилов. Ожидается, что в Ташкенте Помпео будет говорить об итогах саммита Узбекистан-США.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на Госдепартамент, в Ташкенте Помпео подтвердит поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана, а также проводимых им реформ в сфере политики, экономики и прав человека. Госдеп напомнил, что президент Мирзиёев побывал в Белом доме в 2018 году, отметив, что этот визит стал началом новой эры стратегического партнерства между двумя странами. Объем торговли между США и Узбекистаном в прошлом году вырос на две трети по сравнению с 2018 годом, отметили в Госдепартаменте. Узбекистан стал ведущим экспортером американских товаров в Центральной Азии. Для поддержания ключевых реформ США оказывают Узбекистану значительную поддержку в развитии рынков капитала, совершенствовании бюджетного процесса и системы налогообложения, а также укреплении принципа верховенства закона, напомнили в Госдепартаменте.