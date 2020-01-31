Миллиардер Блумберг: поднять налоги для богатых и собрать $5 триллионов

Как пишет Forbes, Блумберг предложил ввести новый налог с самых богатых людей и компаний — взимать по 5% со всех доходов выше $5 млн в год. Как утверждает штаб Блумберга, новые нормы затронут меньше 0,1% налогоплательщиков. Также Блумберг намерен отменить налоговые реформы действующего президента Дональда Трампа, которые, по мнению бывшего мэра Нью-Йорка, идут на руку богатым семьям и усиливают неравенство.

Миллиардер и филантроп Майкл Блумберг, в прошлом мэр Нью-Йорка, а ныне кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии, обнародовал свои предложения по налоговой реформе, которая позволит увеличить госбюджет на 5 триллионов долларов.

Кроме того, Блумберг решил уравнять ставку налога на прирост капитала, который платят американцы с высокими доходами, со ставкой обычного подоходного налога, который платят менее состоятельные налогоплательщики. Вместе с тем миллиардер намерен ужесточить контроль за выплатой налогов, чтобы богатые граждане США не могли от них уклониться.

Еще одно предложение — убрать лазейку, которая позволяла богатым семьям экономить на налогах при передаче капитала по наследству. Отдельно Блумберг выделил налог на недвижимость, который сейчас охватывает только очень большие жилплощади. Миллиардер предложил понизить порог, охватить больше дорогой собственности.

Эти и другие озвученные миллиардером меры принесут бюджету США дополнительные примерно $5 трлн за десять лет, утверждает штаб Блумберга. Дополнительные поступления предлагают потратить на здравоохранение, инфраструктуру, жилье и другие направления.

Миллиардер подчеркнул, что и сам готов платить больше налогов по своим же нормам.