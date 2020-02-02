Израиль не пустил в страну прибывших из России китайцев

Накануне власти Израиля не пустили в страну 35 граждан Китая, которые прибыли из России. Такое решение было принято из-за опасения распространения коронавируса нового типа.

Как передает израильский портал «Вести», самолет с китайцами на борту прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали китайских граждан и приняли решение о выдворении их из страны. Граждан Израиля, которые находились в том же самолете, направили на медицинское обследование.

Издание отмечает, что понадобилось несколько часов, чтобы отправить самолет из Тель-Авива в Москву, поскольку многие пассажиры из Израиля отказывались лететь, узнав, что вместе с ними на борту будут находиться китайские граждане.