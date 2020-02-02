Нетаньяху поручил в кратчайшие сроки создать вакцину против коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Институту биологических исследований и Министерству здравоохранения страны создать вакцину от коронавируса 2019-nCoV и открыть завод по ее производству на территории еврейского государства.

"Я поручил Институту биологических исследований и Минздраву действовать максимально быстро, чтобы создать вакцину против коронавируса и открыть в Израиле завод по изготовлению этой вакцины", - цитирует канцелярия премьера его высказывания на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории еврейского государства.

Нетаньяху заверил, что "будут приложены все усилия для защиты граждан Израиля" от коронавируса. "Мы закрыли воздушные, сухопутные и морские границы на въезд из Китая. Если мы найдем зараженных израильтян, то изолируем их и будем работать с ними", - добавил он.