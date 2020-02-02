Иран предлагал выплатить по $80 тысяч компенсации семьям погибших в авиакатастофе под Тегераном украинцев, однако Киев считает эту сумму недостаточной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для "ТСН.Тиждень" телеканала "1+1".

«Относительно иранской стороны - они предложили сразу $80 тысяч каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато... Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», - цитирует ТАСС украинского президента.

Зеленский добавил, что для получения выплат Украина будет подавать в международный суд. Он подчеркнул, что семьи жертв получили от государства по 200 тысяч гривен (504,6 тысячи рублей), а также будет выплата от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) через страховые компании.

Самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генштаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.