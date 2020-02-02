В Москве правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии при досмотре задержаны р оссийские боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян.

Как пишет РИА Новости, на Фрунзенской набережной в Москве Кушиташвили и Оганнисяна остановили сотрудники Росгвардии и попросили предъявить документы. Сообщается, что у 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом. В ходе проверки документов он ударил росгвардейца по лицу, сломав ему нос.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что боксеры хотели скрыться: "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов".