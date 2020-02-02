В Москве боксеры Кушиташвили и Оганнисян напали на сотрудника Росгвардии видео
В Москве правоохранительными органами за нападение на сотрудника Росгвардии при досмотре задержаны российские боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян.
Как пишет РИА Новости, на Фрунзенской набережной в Москве Кушиташвили и Оганнисяна остановили сотрудники Росгвардии и попросили предъявить документы. Сообщается, что у 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом. В ходе проверки документов он ударил росгвардейца по лицу, сломав ему нос.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что боксеры хотели скрыться: "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов".
По словам Грибакина, в ходе личного досмотра у одного из них обнаружили и изъяли пакетик с кокаином. В отношении одного из боксеров возбуждено уголовное дело. При этом сотрудники Росгвардии также отметили, что при проверке документов мужчины вели себя агрессивно и не реагировали на законные требования стражей правопорядка.