Эр-Рияд не пустил Иран на саммит ОИС

Власти Саудовской Аравии не разрешили иранской делегации присутствовать на встрече Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной "сделке века". Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает ТАСС.

"Генеральный секретарь ОИС пригласил Иран принять участие в заседании в Джидде, однако власти Саудовской Аравии отказали в выдаче визы иранской делегации", - приводит его слова пресс-служба МИД Ирана.

Дипломат добавил, что "иранское внешнеполитическое ведомство направляет официальную ноту протеста в секретариат ОИС". По его словам, случившееся "ставит по сомнение целесообразность нахождения штаб-квартиры организации в этой стране".

На понедельник, 3 февраля, в штаб-квартире ОИС в Джидде запланировано заседание организации на уровне глав МИД по вопросу объявления "сделки века".