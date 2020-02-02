Сильнейший азербайджанский футбольный судья Алияр Агаев и его бригада в составе Зейнала Зейналова и Акифа Амирали отсудили матч ведущих команд чемпионата Греции – «Панатинаикоса» и ПАОК.

Игра 22-го тура, проходившая в Афинах, завершилась победой «Панатинаикоса» со счетом 2:0.

На 48-й минуте Агаев назначил пенальти в ворота гостей, который был реализован. Также он показал футболистам обоих клубов по одной желтой карточке. Всего в матче было зафиксировано 33 фола.

Работа азербайджанского арбитра удостоилась лестных слов комментатора российского канала «Матч Футбол 1», который транслировал игру в прямом эфире.

После этого поражения ПАОК с 52 очками упустил лидерство в греческой Суперлиге, отдав его «Олимпиакосу» (54 очка). «Панатинаикос», набрав 37 очков, по-прежнему занимает 4-ю позицию.

Алияр Агаев был приглашен судить матч чемпионата Греции местной федерацией футбола. Это уже не первый случай, когда лучший на сегодняшний день азербайджанский рефери работает на игре греческой Суперлиги. В прошлом сезоне он судил матч ПАОК – «Атромитос».