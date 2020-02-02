Посольство Китая в Израиле сравнило эпидемию коронавируса с Холокостом

Заместитель посла Китая в Израиле Дай Юймин заявил, что закрытие границ перед гражданами его страны напоминает ему о событиях Второй мировой войны, когда многие страны захлопнули свои двери перед пытавшимися спастись евреями, сообщает NEWsru.co.il.

По словам Дай Юймина, он не ожидал, что Израиль закроет свои границы для китайцев.

Вскоре после этого заявления посольство Китая распространило заявление, в котором принесло свои извинения гражданам еврейского государства и правительству Израиля.

«...Мы хотели бы уточнить, что не было никакого намерения сравнивать темные дни Холокоста с нынешней ситуацией и усилиями, предпринимаемыми правительством Израиля по защите своих граждан. Мы хотели бы извиниться, если кто-то неправильно понял наше сообщение», – сообщили в посольстве КНР в Израиле, передает Cursorinfo.co.il.