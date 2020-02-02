Коронавирус вызвал антикитайские настроения в мире

Опасный коронавирус из Китая распространяется по всему миру, и одновременно растут антикитайские настроения, призывы к полному запрету на поездки китайских туристов и неприязнь к китайцам и другим азиатам, пишет Associated Press.

Так, рестораны в Южной Корее, Японии, Гонконге и Вьетнаме отказываются принимать китайских клиентов. Индонезийцы устроили марш перед отелями и призвали китайских гостей уехать. Французские и австралийские газеты сталкиваются с критикой расистских заголовков, пишет NEWSru.com.

Китайцы и другие азиаты в Европе, США, Азии жалуются на расизм. В Южной Корее большую популярность получила размещенная на веб-сайте администрации президента общественная петиция с требованием запретить въезд китайцев в страну. Под этим воззванием уже подписались более 600 тысяч человек.

Газета The New York Times пишет, что стремительное распространение нового коронавируса породило целую волну паники по всему миру, "а в некоторых случаях и откровенно антикитайские настроения".

Провести границу между рациональным страхом и откровенной дискриминацией далеко не всегда просто. Однако некоторые превентивные меры, по сути, не чем иным, как "расовой или этнической дискриминацией" и не назовешь, отмечает издание.