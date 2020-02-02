Икрам Нур, автор haqqin.az 01:25

Палестинская национальная автономия полностью прекращает отношения с Израилем и США. Об этом объявил глава автономии Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, на внеочередном заседании глав МИД стран-членов Лиги арабских государств в Каире. Не стоит, думаю, объяснять, что очередной выпад господина Аббаса связан со «сделкой века», которую презентовал миру президент США Дональд Трамп. Кратко напомню, что она предусматривает создание независимого Палестинского государства, но на определенных условиях.

Во-первых, к Палестинскому государству отходит территория Западного берега Иордана и сектор Газа. К Израилю - долина реки Иордан. При этом границы между двумя государствами должны отвечать интересам безопасности Израиля, однако они предусматривают расширение территории, контролируемой сегодня палестинцами. В итоге, в результате подписания мирного соглашения около 97 процентов израильтян, проживающих на территории Западного берега, окажутся на территории Израиля, и около 97 процентов палестинцев, проживающих там же, окажутся на территории палестинского государства. В результате обмена территориями площадь палестинского государства будет близка совокупной площади Западного берега и сектора Газа до 1967 года. Во-вторых, Иерусалим останется суверенной столицей Государства Израиль и должен остаться неделимым городом. Однако на территории Восточного Иерусалима к северу и востоку от забора безопасности, включая Кафр-Акаб, восточную часть Шуафата и Абу-Дис будет находиться суверенная столица палестинского государства. Этот город может называться Аль-Кудс или как угодно иначе, в соответствии с решением самих палестинцев. Существующий забор безопасности должен остаться и служить границей между столицами двух государств.

При этом Трамп пояснил, что особые границы израильского суверенитета в Иерусалиме будут установлены в ходе переговоров об окончательном урегулировании конфликта. Кроме того, чтобы обеспечить успешное развитие палестинского государства, Израиль позволит создать специальную туристическую зону в районе Атарот. Это будет туристическая зона мирового уровня, которая будет служить притоку мусульманских туристов и паломников в Иерусалим. В-третьих, в «сделку века» включен также план экономического развития Ближнего Востока. Он призван способствовать укреплению палестинского народа и развитию благополучного и динамичного палестинского общества. В течение 10 лет в экономику палестинского государства планируется дополнительно инвестировать 50 миллиардов долларов. В-четвертых, Палестинское государство будет иметь собственные силы безопасности для обеспечения внутреннего правопорядка, охраны границ и борьбы с террором, направленного как против самого палестинского государства, так и против Государства Израиль, хашимитского королевства Иордания и Арабской Республики Египет. В-пятых, Палестинская администрация или иная государственная или международная организация возьмет сектор Газа под свой полный контроль. ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки, действующие в секторе Газа, будут разоружены, а сам сектор Газа будет демилитаризован.

Еще раз повторюсь – это лишь краткий конспект «сделки века», принципиальные ее положения, кроме которых в документе присутствует еще масса деталей, о которых можно и нужно договариваться, внося правки и редактируя. И именно этот документ вызвал крайне острую и неадекватную реакцию у Махмуда Аббаса, гнев его противников из ХАМАС, а также волну возмущения в ряде стран мира. Но если о внешней негативной реакции – в другой раз, то вот на чисто палестинской реакции стоит остановиться особо. Уже который раз что ФАТХ, обладающий монополией в администрации палестинской автономии, что ХАМАС, его давнишний и все более непримиримый соперник, впадают в неконтролируемую истерику как только наметится реальный выход из того тупика, в который зашла «палестинская проблема» за семьдесят с небольшим лет ее существования. Кардинально изменился мир, кардинально изменился регион – и только здесь тупик, болото, в котором тонут любые здравые инициативы, кровь, амбиции и парад неадекватности. Конечно, проще всего списать это на «внешнего врага» – происки сионизма, американский империализм, произраильское лобби, предательство арабского мира и так далее. Это все имеет место, это правда – но не вся. Как заметил как-то известный полководец русских Александр Суворов, «для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных её идиотах. Внешний враг нужен, шоп идиоты не перегрызли друг другу глотку!»

И если уж мы решили открыто поговорить о Палестине, то нужно столь же прямо сказать – ее нынешние элиты, ни ФАТХ, ни ХАМАС не хотят никакого мирного соглашения, они против любого конструктивного решения палестинской проблемы. Лишь только кто-то пытается это решение предложить – эти элиты тут же начинают вопить о том, что всякий предложенный кем-то, кроме них, план есть ничто иное, как часть «двусторонней региональной программы «оси зла» [Израиль и США – И.Н.], цель которой — ликвидировать палестинскую проблему». И вообще – «Иерусалим не продается. Наши права не являются предметом торга и компромисса», цитаты подлинные и совсем свежие. Кто-то утверждает, что такая принципиальная, хотя я бы употребил слово – твердолобая, позиция обусловлена тем, что палестинская элита уверена в том, что время работает на нее, «бедуин отомстил через сорок лет и сказал: я поспешил». А здесь работает чистая демография: сейчас на земле «исторической Палестины» проживает 5,4 млн евреев и примерно столько же арабов (2,4 млн на Западном берегу, 1,4 млн в Газе и 1,4 млн в Израиле), но коэффициент рождаемости у евреев – 2,69, а у арабов-мусульман – 4,03. Ведь еще Ясир Арафат сказал: «Главное оружие палестинцев – это чрево арабской женщины».

Кто-то говорит о том, что Израилю будет крайне трудно выдержать новый тип войны. Войны не против армий арабских государств, как это было в прошлом, когда израильская армия обычно побеждала, а против «народных вооруженных сил» типа «Хезболла», весьма успешно показавшей себя в прошлогодней войне в Ливане, в сочетании с ракетными обстрелами израильских городов и акциями смертников – «шахидов». Из-за этого, дескать, рано либо поздно наиболее образованная, состоятельная и активная часть еврейского населения не выдержит и уедет в Америку. Ну а с оставшимися, мол, не так трудно будет справиться. Звучат и прочие благоглупости, которыми псевдо-теоретики и различные «эксперты» пытаются замаскировать крайне неприглядную и шокирующую реальность. Которая заключается в том, что продолжение конфликта, гной и кровь палестинской проблемы выгодно в первую очередь палестинским элитам, узурпировавшим право говорить от имени всего многострадального народа.

В расчете на душу населения Палестина получает больше внешней помощи, чем любая другая территория в мире: так, с 2001 по 2005 год ей было перечислено 5 миллиарда долларов, и этот уровень ежегодных поступлений если и колеблется, то ненамного. Так куда исчезают эти деньги – в карманы палестинских элит, простые же палестинцы, кому не удалось вырваться из лагерей беженцев и границ автономии – прозябают в нищете, захлебываются в криминале, а зачастую вынуждены торговать собой как пушечным мясом в качестве наемников во всех «горячих точках» мира.