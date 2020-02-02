Президент Узбекистана о ректорах вузов страны: «Недостойны быть даже сторожами»

Как передает «Газета.uz», глава узбекского государства отметил плачевную ситуацию в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ), где больше половины сотрудников не прошли аттестацию. В конце прошлого года был уволен предыдущий ректор университета Баходир Ходиев.

Некоторые ректоры вузов Узбекистана могут покинуть свои должности. Об этом на встрече с учеными, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений сказал президент страны Шавкат Мирзиёев.

«Я очень недоволен вами. Я вчера говорил о Нархозе (ТГЭУ), что 60−65% сотрудников не прошли аттестацию, то есть получили оценку «2». На протяжении 20 лет люди без совести, знаний, образования обучали детей. Что станет с этими детьми? Куда они пойдут? Где будут работать? Смогут ли они работать в крупных банках? Нет», — сказал руководитель страны.

По мнению президента, низкий уровень квалификации специалистов в банковской сфере связан с отсутствием научного потенциала в Ташкентском финансовом институте и Ташкентском государственном экономическом университете. Мирзиёев отметил, что заключение в тюрьму ректоров и других сотрудников вузов не поможет окончательно разрушить коррупционную систему.

«В ближайшие дни мы еще многих ректоров освободим от должностей. Согласно информации, которая у меня на столе, эти ректоры не достойны быть даже сторожами вузов из-за несоответствия уровню знаний, образования, патриотичности, поставленными задачам», — добавил глава узбекского государства.