Фильм был выдвинут в девяти номинациях и стал лауреатом в семи из них.

Конкуренцию работе Мендеса в категории «Лучший фильм» составили «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» Пон Чжун Хо.

Сюжет драмы переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию: они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Мендес также стал обладателем награды в номинации «Лучший режиссер». Кроме того, драма признана «Лучшим британским фильмом».

«Лучшим фильмом не на английском языке» стала картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Она же стала обладателем награды в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».