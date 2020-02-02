В Лондоне вручили «британский Оскар» фото
Историческая драма «1917» британского режиссера Сэма Мендеса стала обладателем главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Фильм был выдвинут в девяти номинациях и стал лауреатом в семи из них.
Конкуренцию работе Мендеса в категории «Лучший фильм» составили «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» Пон Чжун Хо.
Сюжет драмы переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию: они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.
Мендес также стал обладателем награды в номинации «Лучший режиссер». Кроме того, драма признана «Лучшим британским фильмом».
«Лучшим фильмом не на английском языке» стала картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Она же стала обладателем награды в категории "Лучший оригинальный сценарий".
Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».