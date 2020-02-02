Мы уже сообщали, что правление Центробанка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 7,5% 7,25%. При этом нижний порог процентного коридора снижен с 5,75% до 5,5%, а верхний – с 9,25% до 9% (±1,75% симметричный диапазон). Данное решение вступило в силу с 31 января. В очередной раз Центробанк рассмотрит вопрос изменения параметров процентного коридора 19 марта.

Честно говоря, в последнее время Центробанк так часто снижает свою учетную ставку, что невольно задумываешься о том, почему это так происходит. Действительно, за последние два года это уже тринадцатое по счету снижение – в среднем более одной операции каждые два месяца. А ставка в целом снижена с 15% до нынешних 7,25% - более чем вдвое. Казалось бы, ничего не мешало главному банку страны снизить частоту за счет повышения величины снижения ставки. Это потребовало бы меньше хлопот в самом Центробанке и во всей банковской системе страны. Однако…

Но слишком уж консервативен Центробанк и слишком уж осторожен его глава Эльман Рустамов. Как можно понять из его высказываний, лишь раз в два месяца правление Центробанка рассматривает вопрос учетной ставки при обсуждении своей монетарной политики в целом. И, поверьте, не каждый раз принимается решение о необходимости снижения ставки. Это становится возможным лишь после острых дискуссий, всестороннего взвешивания всей экономической ситуации в стране.

В основном же, конечно, такие решения по параметрам процентного коридора всегда принимались и впредь будут приниматься в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, а также от реализации сценариев риска. А ситуация с инфляционными ожиданиями в стране смягчаются не первый месяц. В конце прошлого – начале этого года инфляционные риски несколько уменьшились, что позволяет продолжить нормализацию монетарной политики. В тоже время, с учетом ряда внутренних и внешних инфляционных факторов и рисков, Центробанк предпочитает сохранить антиинфляционный характер денежной политики. Все это и заставляет главного банкира снижать уровень ставки – для оздоровления экономики, но очень осторожно – во избежание всплеска инфляции.

А ситуация складывалась следующим образом. После последнего заседания правления Центробанка по денежной политике в конце прошлого года инфляция не выходила за прогнозируемые пределы и оставалась ниже среднего значения целевого диапазона, прогнозы по которому составляли 2%-4% . Профицитный баланс текущих операций, устойчивый курс, адекватные монетарные условия и низкие инфляционные ожидания оказали стабилизирующее влияние на цены. Есть, конечно, и риски, причем, как внутренние, так и внешние.