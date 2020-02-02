Эльман Рустамов вышел из тени и исправил цифры наше послесловие
Мы уже сообщали, что правление Центробанка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 7,5% 7,25%. При этом нижний порог процентного коридора снижен с 5,75% до 5,5%, а верхний – с 9,25% до 9% (±1,75% симметричный диапазон). Данное решение вступило в силу с 31 января. В очередной раз Центробанк рассмотрит вопрос изменения параметров процентного коридора 19 марта.
Честно говоря, в последнее время Центробанк так часто снижает свою учетную ставку, что невольно задумываешься о том, почему это так происходит. Действительно, за последние два года это уже тринадцатое по счету снижение – в среднем более одной операции каждые два месяца. А ставка в целом снижена с 15% до нынешних 7,25% - более чем вдвое. Казалось бы, ничего не мешало главному банку страны снизить частоту за счет повышения величины снижения ставки. Это потребовало бы меньше хлопот в самом Центробанке и во всей банковской системе страны. Однако…
Но слишком уж консервативен Центробанк и слишком уж осторожен его глава Эльман Рустамов. Как можно понять из его высказываний, лишь раз в два месяца правление Центробанка рассматривает вопрос учетной ставки при обсуждении своей монетарной политики в целом. И, поверьте, не каждый раз принимается решение о необходимости снижения ставки. Это становится возможным лишь после острых дискуссий, всестороннего взвешивания всей экономической ситуации в стране.
В основном же, конечно, такие решения по параметрам процентного коридора всегда принимались и впредь будут приниматься в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, а также от реализации сценариев риска. А ситуация с инфляционными ожиданиями в стране смягчаются не первый месяц. В конце прошлого – начале этого года инфляционные риски несколько уменьшились, что позволяет продолжить нормализацию монетарной политики. В тоже время, с учетом ряда внутренних и внешних инфляционных факторов и рисков, Центробанк предпочитает сохранить антиинфляционный характер денежной политики. Все это и заставляет главного банкира снижать уровень ставки – для оздоровления экономики, но очень осторожно – во избежание всплеска инфляции.
А ситуация складывалась следующим образом. После последнего заседания правления Центробанка по денежной политике в конце прошлого года инфляция не выходила за прогнозируемые пределы и оставалась ниже среднего значения целевого диапазона, прогнозы по которому составляли 2%-4% . Профицитный баланс текущих операций, устойчивый курс, адекватные монетарные условия и низкие инфляционные ожидания оказали стабилизирующее влияние на цены. Есть, конечно, и риски, причем, как внутренние, так и внешние.
К внутренним факторам риска относятся увеличение денежной массы в результате роста бюджетных расходов и инфляционное расширение потребительских кредитов. Но к этим рискам главный банкир готов, более того, он даже считает, что необходимо и дальше повышать социальные расходы из госбюджета. Поэтому риски на среднесрочный период связаны в основном с внешними факторами, в частности со снижением темпов роста мировой экономики. Особую же опасность для Азербайджана представляет возможное влияние данного фактора на нефтяные цены. Да, хотя мы сегодня, можно сказать, и сошли уже с нефтяной иглы, но зависимость экономики страны от углеводородного фактора все еще велика.
А такая опасность в последнее время растет в связи с угрозой нового коронавируса. В результате его распространения в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, цены на «черное золото» резко падают – за неполный месяц с 71 до 55 долларов за баррель (более 22%). Но правительством, как особо подчеркнул главный банкир, проведена серьезная работа в направлении противостояния внешним вызовам. Так, бюджет страны рассчитан исходя из цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель, что является достаточно рациональным подходом, сводящим внешние риски к минимуму и практически гарантирующим годовой профицит от разницы цен.
Но и при любом другом исходе событий сильная стратегическая валютная база страны готова успешно противостоять самым серьезным внешним вызовам. А говорить так есть все основания - стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года выросли почти на 2% и уже превышают 52 млрд. долларов. Правда, кто-то может вспомнить, что накануне девальвации маната в 2015 году многомиллиардные стратегические валютные резервы страны тоже вселяли надежду на избежание резкого ослабления курса национальной валюты. Резервы одного только Центробанка составляли 14 млрд. долларов, но они стали быстро таять. Но и тогда главный банкир, как он откровенно признавался накануне этого страшного для населения страны дня, упорно сопротивлялся такому повороту событий. К сожалению, его доводы остались в тени более осторожных членов правительства. Теперь же времена другие - большая часть правительства ушла, а оставшиеся уже и сами поняли свою ужасную ошибку.