Из-за коронавируса азербайджанские помидоры подорожали до 9 долларов

Во Владивостоке из-за китайского коронавируса возник дефицит овощей. Об этом пишет РИА Новости. В торговой сети одного из основных ритейлеров региона «Самбери» нельзя купить помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки. Приморский картофель и китайскую свеклу продают по прежней цене, а лук репчатый из КНР подорожал до 60 рублей за килограмм.

Стоимость зеленого лука приморского производителя выросла почти в два раза (до 399 рублей за килограмм). Администратор магазина «Самбери» сообщил, что сейчас Китай не поставляет овощи. По его словам, в ближайший месяц, скорее всего, ситуация не изменится: сеть не закупает приморские овощи из-за их дороговизны. Председатель совета директоров одного из основных ритейлеров рынка торговой сети «Реми» Дмитрий Сулеев пояснил, что местные производители подняли цены на 15-20%.

Он добавил, что овощи будут доставлять из Азербайджана. Стоимость помидоров оттуда — около 550 рублей (9 долларов) за килограмм. Также во Владивосток привезут турецкие овощи. Их ожидаемая цена — 300 рублей. Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По данным ВОЗ, всего в мире заразились 14 557 человек (из них в Китае 14 411). В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.