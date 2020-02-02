Премиальные преимущества Renessans Palace как самого выделяющегося жилого комплекса Баку
Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе и уже сданный для проживания, состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир.
Комплекс на территории трех гектаров выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых премиальному классу.
Во-первых, Renessans Palace выгодно выделяется по своему расположению. Известно, что жилые комплексы премиум-класса располагаются в более тихих, чуть удаленных от центра частях города. В этом смысле Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе, недалеко от парка Мусабекова, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, может считаться успешным проектом.
Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум-класса (1,5 гектара). Двор, имеющий особый ландшафтный дизайн, закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне.
Здания, облицованные нахичеванским аглаем и украинским гранитом, своим дизайном производят впечатление роскоши.
Попадая в подъезды, украшенные травертином и гранитом, можно подняться на любой этаж с помощью одного из трех японских лифтов. Учитывая, что на каждом этаже 16-этажных зданий находятся по 3-4 квартиры, такое количество лифтов полностью удовлетворяет стандартам премиум-класса.
Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3.35 метра. Внутри квартир позволяется свободная планировка. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой тепло. А это позволяет экономить более 40% энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, свяжитесь по этим номерам: 0125382977 и 0507158888.