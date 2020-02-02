Отдел информации 12:24

Гулиев Азер Гамид оглы - азербайджанский предприниматель, кандидат в депутаты Милли Меджлиса созыва 2020 года от 15-го избирательного округа Ясамальского района г. Баку.

А.Гулиев родился в Товузском районе Азербайджанской ССР, в семье директора лесного управления и заслуженного ученого-лесоведа Гамида Гулиева. В 1983-1993 гг. учился в средней школе им. Насиреддина Туси. Высшее образование получил в 1993-1997 гг. на факультете Международных отношений и международного права Бакинского государственного университета. В семье Гулиевых трое кандидатов и один доктор наук. А. Гулиев живет в долгом и счастливом браке, воспитывает шестерых детей.

По окончании университета А. Гулиев стал работать на самой крупной на то время логистической и транспортной компании в стране North West Co. LTD. Именно эта компания осуществляла перевозки для французского нефтяного гиганта Тоталь. Несмотря на молодой возраст, он засвидетельствовал себя как успешного предпринимателя и уже в 2002 г. возглавил компанию, в которой работал. Позже А. Гулиев решил испробовать себя в новых отраслях. Начиная с 2002-го года он стал заниматься импортом стройматериалов из России, Турции и Ирана. С 2008-го года предприниматель стал заниматься строительством жилых и коммерческих объектов в Баку и Гяндже. Позже распространил свой бизнес и за рубеж. Его строительная компания в России участвовала реконструкции аэропорта Домодедово, головного офиса Сбербанка и зданий на ВДНХ. В то же время он владеет компанией, являющейся официальном дилером оружейного производителя İstanbul Silah və Savunma Sanayı в Азербайджане.

Долгие годы А.Гулиев жил в Ясамальском районе Баку. Будучи успешным предпринимателем, он занимался и благотворительностью. Именно этим своим качеством он стал знаменит среди жителей Ясамала. Он оплачивал лечение тяжелобольных, учебу малоимущих студентов, помогал с трудоустройством и улучшением жилищных условий горожан. Особое внимание уделялось семьям шехидов и вынужденных переселенцев из Карабаха. Многие здания социального назначения были безвозмездно реставрированы или ремонтированы благодаря его усилиям. Так же он является спонсором многих культурных и просветительских проектов на телевидении.

Кандидат в депутаты решил поделиться своим видением проблем и развития страны в эксклюзивной статье для haqqin.az. В преддверии внеочередных выборов в Милли Меджлис в стране наблюдается подъем политической активности, что свидетельствует о вере граждан в политические реформы и будущее страны. Вместе с тем некоторое время назад в стране появилось новое поколение чиновников, чей образовательный уровень и жизненная позиция соответствуют духу реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым. И это именно то, чего ждут от будущих парламентариев. Однако некоторые общественные и политические деятели из бывших пытаются принизить роль и цели нынешних выборов. А ведь в такой важный исторический для страны момент весь народ должен выступить единым фронтом во благо будущего всего Азербайджана.

Первые результаты реформ, поступательно проводимых президентом И. Алиевым, уже налицо. Принятые в 2016 г. стратегические дорожные карты по развитию как национальной экономики, так и ее отдельных отраслей, эффективно реализуются. Работают и государственные программы, направленные на рост экономики и социального благополучия населения. Учитывая эти реалии, однозначно можно утверждать, что было бы невозможно предпринять все эти меры без твердой политической воли. В результате ВВП выросло на 2,2% и, что особенно важно, – на 3,5% в ненефтяном секторе. В целом промышленное производство увеличилось на 1,5%, а в ненефтяном секторе – на 14%. Такой рост был достигнут благодаря государственным и частным инвестициям в ненефтяной сектор в 2018-2019 гг. В прошлом году экспорт в ненефтяном секторе достиг почти 2 млрд долларов. Во многом здесь сыграло роль упрощение таможенно-торговых процедур. Все это, естественно, положительным образом сказывается на благосостоянии населения. Инфляция в минувшем году составила 2,6 %, а денежная прибыль населения – 7,4%. Были предприняты шаги и для укрепления среднего класса. Определенная часть прибыли от продажи нефти была направлена на увеличение социального обеспечения населения. Тем самым выросли покупательная способность и уровень жизни граждан. А осуществление таких проектов, как ASAN, TƏBİB, Центр поддержки экспорта «Одно окно» коренным образом изменило многие бюрократические процедуры и для рядовых граждан, и для предпринимателей. В стране практически исчезла бюрократическая волокита. Под пристальным вниманием руководства страны находятся и социальные проекты. Здесь надо отметить особые заслуги первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Открытие службы DOST, автором идеи которого является Мехрибан ханум, стало одним из важнейших событий прошедшего года. К тому же, благодаря президенту и вице-президенту в прошлом году было принято два пакета реформ, которые призваны улучшить благосостояние 4 млн 200 тыс граждан. И это лишь начало.

Внеочередные парламентские выборы являются важной составляющим политических реформ. Роль законодательной власти во всех процессах в стране очень существенна. Парламентарии могут инициировать или голосовать за законопроекты, отражающие интересы избирателей, выступать с различными предложениями на различных площадках, сотрудничать с представителями других ветвей власти, быть связующим звеном между гражданами и госорганами. Вместе с тем права и обязанности народных избранников ограничиваются законом. А потому нынешним кандидатам в депутаты не стоит зря сулить своим избирателям молочные реки в кисельных берегах. Люди, чьи кандидатуры заявлены на выборы в Милли Меджлис, должны сознавать, что депутатский мандат не прерогатива, а высокая ответственность. Ответственность перед государством и народом. И, конечно же, каждый из кандидатов должен соответствовать тем требованиям к гражданам страны и, первую очередь, к должностным лицам и общественным деятелям, которые президент И. Алиев озвучил во время выступления по случаю столетия БГУ - верность традиционным ценностям и стремление к обновлению. Работая над своей предвыборной платформой, мы руководствовались именно этими принципами, стараясь при этом охватить как можно больший круг вопросов. Будут созданы рабочие группы по различным направлениям: трудоустройство, предпринимательство, таможенное дело, здравоохранение, образование, юридическое консультирование и т.д. Мы готовы выступить с пакетом предложений и законодательных инициатив, работать над новыми законопроектами, проводить мониторинги, выслушивать предложение избирателей.