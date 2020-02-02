Икрам Нур, автор haqqin.az 12:31

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в «подстрекательстве и несправедливом вмешательстве» в Ливии, а также заявил, что «французский флот увеличит свое присутствие на востоке Средиземного моря». «Франция, к оружию! Макрон - мы с тобою! Смело пойдем мы в бой за газ Средиземного моря!» - возможно, именно так будет начинаться песня, которая со дня на день зазвучит на парижских бульварах. Было бы здорово и политически правильно, конечно, чтобы эти слова были положены на музыку бесподобного Мишеля Леграна к кинофильму «Эммануэль», но здесь уж как получится, когда готовятся стрелять пушки – музы, вкус и разум обычно молчат.

Собственно, конфликт между Парижем и Анкарой имеет давнюю историю, аналогичным образом обстоят и личные отношения между президентами двух стран - достаточно вспомнить, что в декабре минувшего года Макрон напрямую связал Турцию с боевиками Исламского государства, обвинив турецкую сторону в сотрудничестве с «доверенными лицами ИГИЛ». Воинственный антитурецкий настрой не только не отпустил французского президента с того времени, но даже и обострился, приобретя ярко выраженный ливийский оттенок. «Я хочу выразить свою обеспокоенность в связи с поведением Турции на данный момент, что полностью противоречит тому, что президент Эрдоган совершил на Берлинской конференции», - заявил он на минувшей неделе. – «В последние дни мы видели, как турецкие военные корабли в сопровождении сирийских наемников прибывают на ливийскую землю. Это явное и серьезное нарушение того, что было согласовано в Берлине». Словами Макрон не ограничился, и вблизи ливийских берегов замаячил силуэт авианосца «Шарль де Голль», гордости французского флота, ведь, как считают в Елисейском дворце, «в отношении режима, который больше не видит никаких ограничений в своих действиях, наступает момент, когда ему говорят – прекратить. А Анкара понимает только язык силы». Франции Макрон объясняет, что столь жесткие действия – необходимая мера, поскольку Анкара открыто поставляет в Ливию оружие, перекидывает туда наемников из Сирии, а со дня на день вообще высадит войска. Словом, надо спасать эту североафриканскую страну и тамошнего «рыцаря без страха и упрека», Халифу Хафтара, который чуть ли не в одиночку противостоит ордам исламистов, за которыми стоят турки.

Французы мало того, что не особо в это объяснение верят, но еще и с большим скептицизмом относятся к необходимости активного вмешательства Парижа в ливийский конфликт. Да, часть общества весьма положительно относится к активной внешней политике Франции, да еще и на территориях бывшей Империи – но этим сыт не будешь, затратно, а деньгам, потраченным на зарубежные экспедиции, можно найти применение и внутри страны – смотри про «желтые жилеты». Поэтому в Елисейском дворце решили приоткрыть карты: Ливия – не более чем повод, истинная причина – Восточное Средиземноморье, точнее – запасы углеводородов, газопровод EastMed и вот это все, чему турки угрожают. В итоге ситуация заиграла новыми красками – Париж собирается защищать не каких-то там ливийцев, а свои экономические интересы, более того - кошельки своих налогоплательщиков. Согласитесь, это уже куда более приемлемо для общества, тем более что французская сторона совершенно не намерена нести расходы на эту «оборонительную операцию» в одиночку – на ее стороне Греция, киприоты и вся прогрессивная европейская общественность. Кстати, Афины уже доказали, что в антитурецкой коалиции, сколачиваемой Парижем, они не просто так – а вполне конкретно и не менее чем Макрон воинственно. Практически одновременно Афины начали наращивание своего военного присутствия на греко-турецкой границе и стали вооружать рыбаков, промышляющих в дельте Эвроса, реки, разделяющей Грецию и Турцию, которая впадает в Северное Эгейское моря.