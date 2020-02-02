Россия перестала отказываться от доллара

По данным регулятора, доля доллара в поступлениях российских экспортеров в третьем квартале 2019 года составила 63 процента против 62,5 процента во втором квартале. Таким образом, рост наблюдался на протяжении двух кварталов подряд — после спада на протяжении четырех предыдущих кварталов.

Объем расчетов российских компаний с китайскими в долларах вновь вырос после небольшого перерыва, следует из данных Центробанка, внимание на которые обратило издание РБК. Таким образом, Россия как минимум на время перестала отказываться от доллара в международных расчетах, о чем было объявлено в 2018 году.

При этом российские импортеры в третьем квартале прошлого года продолжили сокращать расчеты в долларах — до 33,8 процента против 35 процентов во втором квартале. Однако в общем объеме внешнеторговых платежей доля доллара все равно выросла.

Наиболее существенную роль в этом сыграли расчеты с китайскими поставщиками и покупателями. Так, доля доллара в экспортных поставках в Китай выросла на шесть процентных пунктов — до 39,5 процента, впервые с начала 2018 года. При этом основной валютой для расчетов с китайскими покупателями по-прежнему остается евро с долей 45 процентов.

Скорее всего, рост доли доллара связан с переходом на поставки нефти в Китай именно в американской валюте (как минимум по ряду контрактов), предполагает издание. Доля доллара в расчетах с Пекином начала снижаться в пользу евро в 2018 году после того, как правительство и президент поставили соответствующую задачу. Тогда это объяснялось риском возможных санкций со стороны США и последующей блокировкой российских активов. Соответствующая политика получила название дедолларизации.