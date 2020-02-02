Посольство США в Баку предупреждает...

Посольство США в Азербайджане предупредило подающих на визу граждан страны в связи с распространением коронавируса. Соответствующее заявление размещено на странице посольства в Facebook, сообщает Report.

"Согласно указу президента США, лицам, не являющимся гражданами США, либо не имеющим права на проживание на территории страны, запрещается въезд на территорию США в течение 14 дней с последней даты пребывания в Китае",- говорится в обращении.

Отмечается, что в случае желания посетить США после поездки в Китай подавать документы на получение визы в США нужно спустя минимум 14 дней со дня возвращения из Китая.