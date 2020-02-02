Китай обвиняет США в создании паники из-за коронавируса

США не оказали никакой существенной помощи в борьбе с коронавирусом и посеяли панику на его фоне, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С момента начала эпидемии многие страны предоставили помощь и оказали поддержку Китаю, и мы благодарны за это. Но, насколько мне известно, американское правительство не только не оказало Китаю никакой существенной помощи, напротив, США первыми эвакуировали из Уханя сотрудников своего консульства, первыми заявили о желании вывезти из Китая часть сотрудников посольства, первыми заявили о полном запрете на въезд в США для всех граждан КНР после того, как ВОЗ рекомендовала не вводить ограничений на поездки и торговлю с Китаем", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Она отметила, что Вашингтон своими действиями спровоцировал "появление и распространение паники".