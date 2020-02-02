Северная Корея отменила поезда в Россию из-за коронавируса
"Российские железные дороги" приостановили пассажирское сообщение с Корейской Народно-Демократической Республикой, говорится в сообщении РЖД.
"В соответствии с обращением Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года № F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР, с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР)", - цитирует ТАСС пресс-релиз.
Прекращают курсировать поезда № 652/651 Уссурийск - Туманган (формирования "Федеральной пассажирской компании"), беспересадочный вагон Пхеньян - Москва (формирования железных дорог КНДР), беспересадочный вагон Пхеньян - Хабаровск (формирования железных дорог КНДР), беспересадочные вагоны Москва - Туманган (формирования ФПК). Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет.
Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.