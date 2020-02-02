В Сирии погибли российские спецназовцы

В результате минометного обстрела в Сирии погибло четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, сообщает телеграмм-канал «База».

Одним из погибших является некий капитан Дмитрий Васильевич Минов, датой смерти которого значится 1 февраля 2020 года. Личности других жертв пока что официально не раскрываются.

Следует уточнить, что артиллерийский удар с применением минометов действительно был зафиксирован в сирийской провинции Алеппо. При этом позднее район, откуда осуществлялось нападение, подвергся жесткой бомбардировке российскими ВКС, что косвенно подтверждают представленные данные о гибели российских военнослужащих в Сирии.