Синоптики рассказали о погоде на завтра

Во вторник, 4 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-5, днем 10-15, в Баку ночью 3-5, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 до 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-70%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных северных и западных районах ожидаются осадки, снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

4-5 февраля на Абшеронском полуострове на фоне снижения атмосферного давления ожидается южный ветер, что будет благоприятствовать метеозависимым людям.