Рублю предсказали непрерывное падение

В финансовой организации считают, что американская экономическая политика останется слишком непредсказуемой, что заставит инвесторов выходить из рискованных активов.

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение. Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

Как отмечается в «Обновленном прогнозе курса рубля» от Nordea, в первом квартале российская валюта, напротив, будет расти. В апреле доллар может подешеветь до 60,5 рубля, а евро — до 65,9 рубля. Этому поспособствует и тот факт, что начало года традиционно самый благополучный период из-за роста экспортных доходов.

Проблемы начнутся со второго квартала, когда президентская кампания в США начнет набирать обороты, а Федеральная резервная система может сократить скупки активов. Вероятно, что протекционизм останется основным инструментом американской торговой политики, это снизит спрос на инвестиции в Россию и другие развивающиеся рынки.

На 3 февраля Центробанк России установил курс доллара на уровне 63,1385 рубля, а евро 69,4151 рубля. С начала торгов на Московской бирже российская валюта потеряла около 60 копеек.