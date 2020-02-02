Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 13:52

Американские демократы наконец смогут отвлечь внимание нации от затяжного, порой весьма утомительного процесса импичмента против президента Дональда Трампа. 3 февраля состоится их первая проба сил в кампании по выборам главы страны, которая завершится ровно через 9 месяцев - 3 ноября. За это время крупнейшая партия США должна выносить «ребенка» - представить своим избирателям кандидата в президенты. Для этого в стране где-то до середины лета будут проходить праймериз и так называемые кокусы, которые и определят победителя в каждом штате. Первые кокусы – в понедельник в штате Айова.

Праймериз отличаются от кокусов – последнее слово на языке индейцев племени Алгонкьян означало «советник». На праймериз - слово уже из языка английского - избиратели опускают бюллетени в закрытых кабинках, как на обычных выборах. В кокусах все голосование проходит публично и громко в самых разных местах - церквях, спортивных залах, школах. В Айове таких мест 1683. Вся процедура напоминает собрание в детском садике. Пришедшие избиратели делятся на группы по числу кандидатов в президенты от партии. Каждый встает под соответствующим номером. Церемониймейстер дает команду на старт, и люди в самой большой группе поднимают руки. Если их численность составляет 15 или больше процентов от всех собравшихся, то голоса зачтены. Дальше начинается самое любопытное. Представители более мелких групп начинают переманивать людей друг у друга. Часто для этого используются стимулы, например, еда. «Пицца, у нас горячая пицца!» - зазывает одна группа, и к ней, как муравьишки начинают тянуться перебежчики, забывая о своих былых политических пристрастиях. Демократия в действии! Почему первым стал штат Айова? Это произошло случайно, а не выборочно, говорят знатоки. Этническая и расовая структуры штата отнюдь не представляют всю Америку - в Айове 90 процентов населения - белые. Не выявляют результаты голосования в штате и будущего победителя в гонке. С 1972 года лишь три президента успешно прошли через кокусы в Айове - Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Но - традиция, однако.

Политологи уверяют, что кокусы предназначены не столько для выявления победителя, сколько для отсева аутсайдеров. В Айове главных кандидатов четыре - бывший вице-президент 77-летний Джо Байден, сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс, сенаторша от Массачусетса 70-летняя Элизабет Уоррен и совсем молодой (по сравнению с конкурентами) 37-летний мэр города Саус Бенд Пит Биттиджич. У двух вышеперечисленных сенаторов и еще двух сенаторов, не входящих в великолепную четверку, были тяжелые времена - их обязали присутствовать на политическом суде против Трампа, и в ближайший понедельник - день кокусов они также вернутся в Вашингтон, чтобы продолжить участие в дебатах в Капитолии, которые уже ничего не решат. И поэтому вплоть до последнего дня кандидаты пытались наверстать упущенное, разъезжая по городам и весям Айова. Берни Сандерс вдруг обратил внимание, что в штате помимо белых граждан есть еще и латинос - их всего около 6 процентов, но многие из них получили гражданство недавно, и они придут на участки в полном составе, демонстрирую свою преданность американской демократии. По просьбе сенатора в одной из школ штата был организован турнир по минифутболу, в котором приняли участие выходцы из Латинской Америки и примкнувшие к ним боснийцы, непальцы и бирманцы. Сначала им объяснили, что такое кокусы и как работает избирательная система в США. Потом началось само состязание. Выигравшая команда сальвадорцев получила право встретиться с Сандерсом. И тот на следующий день в течение нескольких часов втолковывал им о преимуществах социализма над капитализмом. Его идеи социального равенства пришлись аудитории по вкусу. В результате сенатор получил 150 гарантированных голосов в свою поддержку. Джо Байдену было легче. Ему не нужно было неизвестно ради чего околачиваться в Сенате. И только за последний перед кокусами день он посетил свыше полутора десятков мест в Айове. Случалось, что на встречах с избирателям его пробивали сентиментальные настроения, хотя до слез дело не доходило. Так на одном из ралли он сообщил, что является человеком немолодым (да что вы говорите?) и, если выйдет победителем на выборах, впоследствии «может умереть при исполнении» своих обязанностей. А по этой причине ему нужен очень сильный вице-президент, который сможет заменить его на капитанском мостике. Ушлые журналисты любят подлавливать Байдена. На одной из встреч в Айове его спросили: «А что, если вы возьмете себе напарником Обаму?» «Да, он был бы прекрасным вице, но вряд ли захочет занять этот пост», - ответил Байден. Новый вопрос не заставил себя ждать: «А какого Обаму вы имели в вид?» Байден, поняв, что попал, рассмеялся: «Ну, конечно, Мишель Обама - супруга Барака, могла бы занять этот пост. Они оба очень подготовленные люди».