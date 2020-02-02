Зеленский: иранские диспетчеры знали, что Boeing сбит ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.

«Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно. Он говорит, что «мне кажется, что летит ракета». Он это говорит и на персидском, и на английском языках — там все зафиксировано», — цитирует его ТАСС.

Украинский лидер отметил, что запись является доказательством того, что Тегеран с самого начала знал о поражении самолета ракетами.

Как сообщает агентство, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар отреагировал на заявление Зеленского, сказав, что утечка записи сможет повлиять на сотрудничество двух стран. «Публикация этого звукового файла украинской стороной нарушает закон и повлияет на дальнейшее сотрудничества Ирана и Украины по делу о катастрофе самолета», — заявил Резайефар.