Переговоры Эрдогана и Зеленского в Киеве

В Киеве состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Украину с официальным визитом. Глава Украины Владимир Зеленский встретил своего турецкого коллегу у Мариинского дворца, сообщает Anadolu.

Прозвучали государственные гимны Турции и Украины. Эрдоган приветствовал строй почетного караула на украинском Slava Ukraine.

Далее началась встреча Эрдогана и Зеленского в формате "один на один". Главы двух государств будут председательствовать на заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе. Также стороны обменяются мнениями о положении крымских татар. Эрдоган и Зеленский встретятся также с предпринимателями на площадке бизнес-форума Турция-Украина.