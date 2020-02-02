Иран: Киеву больше материалы передавать не будем видео
Власти Ирана отказались предоставлять Украине материалы по делу о сбитом самолете МАУ из-за утечки записи переговоров иранских диспетчеров. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резайефар, сообщает Reuters.
"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу. Публикация звукового файла украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем", - заявил он, отметив, что этот шаг был сделан в нарушение международных норм.