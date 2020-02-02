Кремль: Путин и Эрдоган контактируют по Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после инцидента в сирийском Идлибе не проводили телефонного разговора, но при желании лидеров его быстро согласуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, состоялся ли телефонный разговор между лидерами РФ и Турции после инцидента, и как Москва оценивает ситуацию в регионе.

"Первое. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Второе. Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки. Третье. В министерстве обороны РФ уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе", - сказал Песков.