Россия и Турция отменили патрулирование в Идлибе
Совместное российско-турецкое патрулирование, запланированное на понедельник в районе сирийского Айн-эль-Араба, отменено из-за обстрела сирийскими правительственными войсками турецких военных в Идлибе, сообщает газета Sabah.
Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
По данным издания, глава минобороны страны Хулуси Акар инспектирует подразделения ВС Турции на турецко-сирийской границе.