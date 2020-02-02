Напряженные переговоры главы европейской дипломатии с Джавадом Зарифом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провели в Тегеране два раунда переговоров, сообщает агентство IRNA.

Согласно информации, во время встречи стороны затронули "вопросы двусторонних отношений между Ираном и Европой, а также обсудили развитие обстановки в регионе, некоторые международные события".

Предполагается, что Боррель в ходе своего двухдневного визита в Тегеран проведет беседу со спикером иранского парламента Али Лариджани и встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани.