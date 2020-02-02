Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает процесс выдачи активов участникам программы самозанятости.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения, за последние два дня свыше 400 участников программы самозанятости из Баку, Сумгаита, Ширвана, Апшерона, Шуши, Губы, Шабрана и Хачмаза получили активы.

За счет полученных активов они открыли малые предприятия в производственно-сервисной сфере. Участникам было представлено оборудование для сборки мебели, пластиковых дверей и окон, оборудование для автомоек игровые аппараты и т.д.

Отметим, что за прошлый год к программе самозанятости были привлечены 10 тысяч 353 безработных или же ищущих работу граждан. В этом году продолжаются мероприятия по расширению и выполнению программы.