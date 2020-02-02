Беседовал: Алхас Исмаилов, собкор 16:52

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане стали отличной возможностью для амбициозных молодых людей испытать себя в общественно-политической жизни, внести свой вклад в осуществляемые в стране многовекторные реформы. «Стране нужны новые лица, новые идеи, новый подход», - провозгласил президент Азербайджана Ильхам Алиев, и одним из тех, кто откликнулся на призыв главы государства, стал директор департамента пиара и маркетинга компании «Huner Group» Насими Пашаев. Молодой кандидат в депутаты от Евлах-Мингячевирского округа №49 всегда отличался активной и эффективной деятельностью в сфере связей с общественностью, известен в стране как самый открытый для журналистов и населения пресс-секретарь государственной структуры. Насими Пашаев родился в 1975 году в селе Халдан Евлахского района. Окончив Халданскую комплексную среднюю школу, в 1992 году поступил в Анкаринский университет в Турции, по завершении учебы в котором получил диплом специалиста по телевидению и радио. Вернувшись на Родину, работал в различных средствах массовой информации, занимал должности заместителя главы пресс-службы ОАО «Bakıelektrikşəbəkə», начальника отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен». С 2018 года работает директором департамента пиара и маркетинга компании «Huner Group». Создал независимую школу пиара для молодежи, желающей работать в этой сфере. Женат, имеет двоих детей.

- Что подвигло вас на решение вступить в борьбу за статус депутата? - В 1992 году я стал одним из тех молодых людей, кому выпала возможность получить образование за рубежом за счет нашего государства. В тот сложный период, когда в стране шла война и многие мои сверстники воевали на фронте, государство сочло необходимым часть молодежи отправить учиться за рубеж, потому что Азербайджану нужны были не только те, кто может держать в руках автоматы, но и образованные молодые люди, которые в будущем смогут возрождать экономику, отстаивать независимость Родины. Я оказался одним из этих молодых людей и получил в Турции образование, которое мне оплатило государство. С тех пор я считаю, что должен вернуть долг родной стране, благодаря которой я стал дипломированным специалистом. Объявление внеочередных выборов, создание прозрачных условий для участия в них побудило меня попытаться стать народным избранником, чтобы, приложив максимум сил, внести свою лепту в развитие страны, быть полезным для своих сограждан и таким образом возвратить долг так много давшему мне родному государству. 15-летний стаж безупречной работы в государственных структурах дает мне основание полагать, что я смогу проявить себя в новой сфере. Хочу заметить, что раньше у меня не возникало подобной идеи, и только реализуемые в стране судьбоносные реформы и заявление главы государства о важности проведения прозрачных выборов и создания условий для участия в них каждого, кто верит в свои силы, побудило у меня желание стать депутатом. - Вы живете и работаете в Баку, почему решили баллотироваться от Евлах-Мингячевирского избирательного округа? - Думаю, что мой предвыборный лозунг «Пусть в этот раз станет один из нас» - ответ на этот вопрос. Я родился и вырос в селе Халдан Евлахского района. В Евлахском районе и городе Мингячевир прошли мое детство и юношество, здесь проживают мои родственники, друзья. Этот регион для меня был и всегда будет родным. Размышляя о том, что нужно предпринять в первую очередь в случае моего избрания, я осознал, что самое важное для меня - позаботиться о благосостоянии тех мест, где я родился и вырос.

- Как вы оцениваете реформы, проводимые в настоящее время в Азербайджане? - Азербайджан - страна, которая смогла доказать свои возможности в повышении темпов роста экономики, социального благосостояния народа, обеспечения политической стабильности. Все это и есть результат реализуемых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым многоплановых реформ. Хотя преобразования в проводятся поэтапно, многое уже сделано - созданы новые производственные предприятия, промышленные и технологические парки, открыты тысячи новых рабочих мест, улучшено социально-экономическое состояние регионов. В социальной сфере это усовершенствование и автоматизация пенсионных назначений, механизмы «ASAN», «DOST» по оказанию гражданам услуг со стороны госструктур. Нельзя не отметить и кадровые реформы. Роспуск Милли Меджлиса и назначение новых парламентских выборов также один из этапов реформирования. Глава государства уже объявил, что после выборов в Азербайджане начнется очередная волна реформ, что для азербайджанского общества стало дополнительным стимулом и укрепило надежду на дальнейшее повышение благосостояния всех и каждого. - Расскажите о вашей предвыборной платформе. Что вы обещаете своим избирателям? - В моей платформе нет, как это принято у кандидатов в депутаты, заманчивых обещаний. Единственное, в чем заверяю своих избирателей, что всегда буду с ними честен и искренен. Полностью осознавая свои крайне серьезные и ответственные обязанности и функции в случае избрания, не обещаю прокладывать новые дороги, повышать социальные льготы или открывать дополнительные рабочие места. Всё это методы и посулы, использовавшиеся прежде. Я же обязуюсь всегда быть со своими избирателями, являясь одним из них, защищать их права, видеть и решать их проблемы, быть доступным и внимательным. Никому не обещаю решать проблемы с газом, водой или светом, но я сделаю все, чтобы вместе со своими избирателями контролировать исполнение бюджета выделенных для региона средств на решение социальных и коммунальных проблем. Глава государства постоянно выделяет средства из Резервного фонда для решения проблем населения регионов, но они не всегда используются по назначению. Ильхам Алиев призывает чиновников быть ближе к народу и помогать ему. И моя основная цель – осуществлять функцию посредника между народом и правительством, чтобы чиновники не могли присваивать средства, выделенные на благосостояние граждан.