Ученые: алкоголь и табак ускоряют старение мозга

Регулярное употребление алкоголя и табака заставляет мозг стареть несколько быстрее. К такому результату пришли ученые, сопоставившие с помощью искусственного интеллекта снимки головного мозга с привычками людей употреблять алкоголь и табак. Команда ученых во главе с Артуром Тогой из Университета Южной Калифорнии опубликовала результаты исследования в научном журнале Scientific Report, сообщает австрийское издание Kurier.

Для своего исследования Тога и его коллеги использовали данные Британского биобанка, в котором снимки головного мозга снабжены информацией о привычках испытуемых. С помощью искусственного интеллекта они определили относительный возраст мозга человека в сравнении со среднестатистическим возрастом мозга его ровесников, который показывает, является ли мозг моложе либо старше фактического возраста, передает NEWSru.co.il.

"Команда Тоги обнаружила статически важное, хотя и незначительное влияние курения и потребления алкоголя на относительный возраст головного мозга. Каждый год, в течение которого человек ежедневно или почти ежедневно выкуривает пачку сигарет, способствует старению его мозга на дополнительные 0,03 года, то есть примерно на 11 дней. Каждый грамм алкоголя, который человек употребляет в день, увеличивает относительный возраст мозга на 0,02 года. Это соответствует примерно семи дням", – говорится в статье.

"Ученые также изучили влияние более чем 500 тыс. точечных мутаций на возраст мозга. Это изменения в отдельных базовых парах ДНК. Лишь в одном гене они обнаружили статистически важную взаимосвязь. MAPT-ген отвечает за выработку тау-белка, который связан также с развитием деменции и болезнью Паркинсона".