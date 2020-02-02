«Сегодня утром мы обратились в ЦИК, Генпрокуратуру, а также в Аппарат омбудсмена в связи с аудиозаписью кандидата в депутаты Фараджа Гулиева». Об этом haqqin.az заявил кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Мехман Гусейнов.

Напомним, что ранее секретарь Центризбиркома Микаил Рагимов заявил журналистам, что никакого обращения к ним по поводу скандальной аудиозаписи не поступало.

Мехман Гусейнов считает, что ЦИК должен аннулировать кандидатуру Фараджа Гулиева, который пытался подкупить своего соперника.