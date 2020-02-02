Мехман Гусейнов: "ЦИК должен аннулировать кандидатуру Фараджа Гулиева" обновлено
«Сегодня утром мы обратились в ЦИК, Генпрокуратуру, а также в Аппарат омбудсмена в связи с аудиозаписью кандидата в депутаты Фараджа Гулиева». Об этом haqqin.az заявил кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Мехман Гусейнов.
Напомним, что ранее секретарь Центризбиркома Микаил Рагимов заявил журналистам, что никакого обращения к ним по поводу скандальной аудиозаписи не поступало.
Мехман Гусейнов считает, что ЦИК должен аннулировать кандидатуру Фараджа Гулиева, который пытался подкупить своего соперника.
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В ЦИК не поступало никаких обращений в связи с аудиозаписью разговоров кандидатов в депутаты Фараджа Гулиева и Мехмана Гусейнова. Об этом заявил журналистам секретарь Центризбиркома Микаил Рагимов.
«В случае поступления в ЦИК какого-либо обращения, его непременно расследуют», - сказал он.
Напомним, что накануне была распространена сенсационная аудиозапись, на которой кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Фарадж Гулиев предлагает другому кандидату блогеру Мехману Гусейнову взятку.
В частности, Фарадж Гулиев предлагал Мехману Гусейнову 10-15 тысяч манатов за то, чтобы тот снял свою кандидатуру в его пользу.