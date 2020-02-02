Турция приостанавливает авиасообщение с Китаем

Начиная с 4 февраля Турция приостанавливает пассажирское авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Мы принимаем все меры, число рейсов из Китая постоянно сокращается. Со среды до конца месяца все пассажирские рейсы из Китая будут прекращены, останутся только грузовые рейсы", - сказал он, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Коджа также отметил, что эвакуированные из Китая граждане Турции и члены экипажа военно-транспортного самолета, который их доставил в субботу в Анкару, находятся под карантином. "Под наблюдением 61 человек. Мы общались с врачами, получили вполне обнадеживающие ответы", - указал он, подчеркнув, что "все анализы на вирус дали отрицательный результат", передает РИА Новости.