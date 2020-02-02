Убит еще один сподвижник Касема Сулеймани
Один из наиболее авторитетных командиров иранских сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции погиб в сирийской провинции Алеппо, сообщает телеканал Al Arabiya.
Согласно информации, убит один из командиров отрядов иранского спецназа "Аль-Кудс" Асгар Башабур. Об обстоятельствах гибели иранского военного на сирийской территории не сообщается.
Напомним, 3 января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. В результате различные травмы получили 64 американских военных.