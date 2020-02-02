Благодаря этому, по мнению специалистов, Польша будет ключевым центром коммуникации, торговли и экономики. Надо отметить, что проект объединит в себе аэропорт и железную дорогу. Об этом сообщает информационное агентство Polonia.

Иными словами, это будет новый аэропорт, который раскинется на площади 35 квадратных километров. Он станет не только самым большим транспортным узлом в этой части Европы, но и самым современным на континенте.

Транспортная система Польши в последние десять лет стала одной из наиболее удобных в странах Восточной Европы. Здесь помимо строительства все новых и новых автомобильных дорог, продолжается реконструкция и модернизация железнодорожных магистралей. А недавно стало известно, что вскоре в 37 километрах от Варшавы начнется грандиозное строительство — здесь будет создан Центральный коммуникационный порт (ЦКП).

Актуальность создания нового транспортного центра страны продиктована тем, что нынешний аэропорт имени Шопена в Варшаве, который расположен вблизи центра столицы, уже «задыхается», его возможности ограничены, хотя поток движения нарастает, кроме того, есть проблемы с окружающей средой.

Новый аэропорт под названием «Солидарность» будет иметь две взлетно-посадочные полосы. Пропускная способность его составит до 90 рейсов в час.

Советниками на этапах планирования, проектирования и строительства будут японские специалисты. Согласно бизнес-плану предполагается, что только авиационная часть проекта после введения в действие позволит вернуть в бюджет 10,5 процента инвестиций.

Серьезная ставка делается и на железнодорожный комплекс Центрального коммуникационного порта. Через узел будут двигаться значительные пассажирские и грузовые потоки. В транспортный хаб будут также интегрированы и новые автодороги. Но все же приоритетом останется воздушное и железнодорожное сообщение.

Согласно замыслу, ЦКП даст возможность жителям 120 польских городов и из-за границы гораздо быстрее прибывать в Варшаву.

Надо заметить, что и сейчас поляки чаще стали выбирать поезда вместо того, чтобы добираться до цели автомобилями, с их вредным влиянием на окружающую среду.

Часто бывая в Польше, я тоже пользуюсь этим удобным видом транспорта. Уже несколько лет, как по стране движутся новые скоростные поезда, пересекающие ее с севера на юг. При покупке билета действуют скидки — для семей, пенсионеров, учащихся, соотечественников из стран бывшего СССР. Удобнен сервис в сфере питания на колесах — в составах можно позавтракать или пообедать горячими блюдами, выпить кофе или чай.

Польские железные дороги последовательно модернизируются, и согласно этой программе, будут обновлены или построены 200 новых вокзалов. К 2023 году правительство инвестирует в эту отрасль порядка 26 миллиардов евро. В числе новшеств, которые придутся по душе пассажирам, беспроводной интернет, усиленный сигнал для пользования мобильными телефонами, комнаты для отдыха с детьми, услуги для людей с ограниченными способностями.

Вложения в транспортную отрасль должны с лихвой окупиться — это будет выгодно и в сфере пассажирских, и грузовых перевозок.

Немаловажный момент проекта: расчет сделан и на точность графика поездов, который уже долгие годы оставляет желать лучшего. На центральном вокзале Варшавы я много раз слышал объявления с извинениями об опоздании того или иного поезда.

В странах Балтии продолжается работа на проектом железной дороги Rail Baltica, который после реализации органично соединится с сетью европейских магистралей, в том числе с новыми польскими. Кстати, там тоже рассчитывают на помощь японцев.