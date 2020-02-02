Узбекистан не захотел ссориться с Китаем из-за уйгуров

Узбекистан отклонил попытки США сплотить центральноазиатские государства против Китая, чтобы заставить Пекин прекратить дискриминацию мусульман-уйгуров, сообщает DW.

"Мы желаем видеть Центральную Азию как регион стабильного развития, благополучия и сотрудничества, и нам совсем не хотелось бы ощущать на себе неблагоприятные политические последствия некоего соперничества в регионе между крупными державами", - сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Госсекретарь США Майк Помпео в настоящее время находится в регионе, чтобы обсудить ситуацию с уйгурами в КНР. В ходе визита в Ташкент он заявил, что поднимет уйгурский вопрос с лидерами всех пяти стран Центральной Азии - Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

"Как я уже сделал это вчера в Казахстане, в ходе сегодняшних частных встреч я планирую обсудить репрессии, которым китайская компартия подвергает мусульман-уйгуров, казахов и представителей других национальных меньшинств в Синьцзяне", - сказал Помпео.