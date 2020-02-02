Закир Гасанов соболезнует Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с соболезнованием министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турецкой Республики в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В письме говорится: «Глубоко потрясен новостью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлиб.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым».

Напомним, в результате артиллерийского обстрела сирийских правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации погибли шесть турецких военнослужащих, девять получили ранения. В ответ турецкая армия нанесла удар по позициям армии Башара Асада.