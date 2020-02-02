Футболист «Карабаха» не испугался коронавируса и уехал играть в Китай

Испанец перешел в китайский клуб «Ченгду Беттер Сити» и отправляется в стан своей новой команды. Сообщается, что футболист и его семья долго раздумывали над тем, стоит ли переходить в китайский клуб, ибо в Поднебесной сейчас эпидемия коронавируса. Однако в итоге Кинтана ответил согласием.

Полузащитник « Карабах а» Дани Кинтана сегодня провел свою последнюю тренировку в составе чемпиона Азербайджана.

В «Карабах» Дани перешел в 2015 году, провел 146 матчей, забил 42 гола и сделал 23 результативные передачи. Также стоит отметить, что 32-летний испанец достаточно часто выбывал из строя из-за травм.

Напомним, что ранее агдамский клуб попрощался с футболистом сборной Азербайджана Ричардом Алмейдой, который продолжит карьеру в ОАЭ, болгарином Симеоном Славчевым и голкипером Асмиром Беговичем, перебравшимся в итальянский «Милан».

При этом «Карабах» пока усилился лишь одним футболистом – ганским нападающим Овусу Квабеной.