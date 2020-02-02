Икрам Нур, автор haqqin.az 18:16

Истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, в результате которого погибли четверо солдат. "Турецкая армия наносит удары по целям в Идлибе как посредством САУ Fırtına, так и самолетами F-16. По состоянию на 06.15 третьего февраля по 46 объектам сил режима Башара Асада нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов. Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе, осознают ошибочность своих действий", - сообщил Эрдоган. – «Мы полны решимости продолжать нашу деятельность по обеспечению безопасности нашей страны, нашего народа и наших братьев в Идлибе».

Жесткий ответ Анкары, как и ее размашистый и массированный удар по позициям Асада - вполне понятны и объяснимы. Как говорилось в первом, еще неотредактированном для служебного пользования сообщении Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, «подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля попали под огонь сирийских правительственных войск, который велся по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб». То есть факт того, что турецкие военнослужащие попали под огонь именно правительственных войск – никто не отрицает. Но вот в официальном сообщении об инциденте уже началось расхождение версий российской и турецкой сторон. Москва отмечает, что солдаты армии Турции «совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации без уведомления российской стороны». Анкара утверждает обратное – командование частей сирийской армии было проинформировано, и, соответственно, огонь, в результате которого четверо турецких солдат погибли, а еще девять военных получили ранения - был открыт сирийцами преднамеренно. Развитие ситуации после того, как Эрдоган достаточно жестко предупредил Москву о необходимости умерить наступательный пыл сирийских войск и проиранских отрядов в провинции Идлиб, пошло по самому негативному сценарию – Асад, по сути, проигнорировал неоднократные обращения российской стороны. Возможно, Москва все-таки «додавила» бы Дамаск, сил и влияния у нее для этого вполне достаточно. Но все осложнило то обстоятельство, что после сделанного турецким президентом 31 января заявления о том, что Турция может начать военную операцию в сирийском регионе Идлиб против правительственных войск - уже 2 февраля на территорию Сирии через пограничный переход Кафрлосин (Kafrlosin border crossing) вошли три турецких военных конвоя, которые направились в сторону города Серакаб (провинция Идлиб) - так и не сдавшегося Асаду Алеппо.

Сирийское командование эту информацию действительно получило. Но действовать решило самостоятельно, без оглядки на Москву - после того, как передовые дозоры турецкой армии были замечены в районе Серакаба, за который вот уже несколько дней идут ожесточенные бои – попросту открыло по ним огонь. Настрой у сирийских военнослужащих для этого вполне соответствующий, усилия Турции хоть как-то смягчить сирийский конфликт местные «низы» воспринимают исключительно негативно. А после того, как в ряды правительственных войск влилось пополнение из курдских ополченцев, уже побывавших под «турецким паровым катком», антитурецкие настроения в войсках резко усилились, для них турки однозначно «оккупанты» и «захватчики», да еще и идущие на помощь «мятежникам-исламистам». В итоге, в самом сложном положении сейчас оказалась, как ни парадоксально, российская сторона. В сегодняшнем заявлении для журналистов, уже цитировавшемся выше, Реджеп Эрдоган отметил, что Турция заявила России: «Если Москва не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии». Дескать, с этими мы и сами разберемся. В чем, собственно, никто и не сомневается, сирийская армия турецкой не соперник от слова «совсем». Но и оставлять Дамаск наедине с Анкарой Москве совершенно не улыбается – какой-никакой, а союзник. Больше того, российская сторона всерьез опасается, что турки, воспользовавшись ситуацией, так почистят провинцию Идлиб от правительственных войск, что «астанинские договоренности» окончательно умрут, а все прежние карты разграничений «зон контроля» можно будет отправлять в шредер, другого применения им не найти, слишком уж бумага жесткая. В итоге весь процесс передела Сирии придется начинать буквально с нуля.

Ответ на этот вызов у Москвы явно пока не готов, конструктивных соображений – тоже нет. Пока все ограничивается оживленным диалогом представители Генштаба ВС Турции с их российскими коллегами. Правда, Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы и здесь не постарался слегка надавить. «Турция продолжает операции в Идлибе с учетом диалога с Москвой», - пояснил он журналистам, оставив им простор для толкований его слов. То ли российская сторона дала свое согласие на ответный турецкий удар, то ли должна дать за сирийцев гарантии, что такого больше не повторится – понимай, как знаешь.