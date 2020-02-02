Льготные квартиры строят и в Сумгаите

В соответствии с поручением президента Азербайджана по обеспечению населения жильем, а также улучшению жилищно-бытовых условий, Государственное агентство жилищного строительства реализует очередной проект в Сумгаите.

Как сообщили haqqin.az в агентстве, согласно постановлению Кабинета министров, земельный участок площадью 0,76 гектара в 41-м переулке Сумгаита передано в его распоряжение для строительства многоэтажного жилого здания. В соответствии с проектом, здесь будет построены два 9-этажных здания.