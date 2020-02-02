На похоронах армянского солдата умер Абелян

Как пишет Sputnik Армения, накануне родственники Авакяна направились пешком в Ереван, неся на руках гроб с телом солдата. Они были не согласны с версией следствия о том, что Ваграм совершил самоубийство.

Во время акции протеста родственников умершего по не установленным пока причинам в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабах е солдата-срочника Ваграма Авакяна один из участников траурной процессии внезапно скончался.

По словам отца погибшего, который присутствовал на вскрытии тела сына, смертельный выстрел был сверху вниз, пуля попала Авакяну в грудь, вылетела в районе почек. Отец также сказал, что на теле сына были обнаружены следы от двух выстрелов.

К шедшим пешком в Ереван с гробом подъехал министр обороны Армении Давид Тоноян. Поговорив с собравшимися, он пообещал родственникам умершего солдата объективно расследовать уголовное дело о смерти военнослужащего и выяснить, было ли это самоубийство или убийство.

Что касается умершего во время траурной процессии Мартуна Абеляна, то, по словам руководителя общины Айтаг Меружана Мурадяна, Мартун решил понести гроб, но не прошел и двухсот метров, случился инфаркт. Сельчане срочно доставили мужчину в медцентр Эчмиадзина, однако врачи не смогли ему помочь.

По словам руководителя общины, когда гроб с телом военнослужащего решили нести в Ереван, у многих резко ухудшилось самочувствие.

Отметим, что в последнее время случаи самоубийств, неуставных отношений и перестрелок стали нормой для воинских частей Армении, дислоцированных в азербайджанском Карабахе.